لماذا سيأتي "الشتاء شديد البرودة"؟.. توقعات "العصيمي" تكشف عن 4 أسباب

قال الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، إن مؤشرات الموسم المقبل تشير إلى شتاء شديدة البرودة -أكثر من المعتاد-، وتركز الحالات المطرية أكثر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية وأجزاء من الوسطى والجنوب الغربي.
وأوضح "العصيمي"، أن مؤشرات الموسم المقبل اعتمدت على 4 عوامل مناخية متوقعة؛ أهمها "حالة من النينو الشرقية متوسطة إلى قوية، وقيم سالبة في تذبذب PDO شمال شرق الهادئ وهذا قليل في ظروف النينو، وتدفئة قوية نسبياً شمال المحيط الأطلسي قد تتراجع قليلاً مع دخول الشتاء، وإيجابية تذبذب المحيط الهندي IOD ويعني اختصاراً احترار غرب بحر العرب".
وتابع: "إضافة إلى ذلك، فإن نشاط المرتفع الآزوري أكثر من المعتاد بسبب المنخفضات الجوية شمال المحيط الأطلسي وامتداده إلى المنطقة سيؤدي إلى تكوّن منطقة كبيرة من الضغط الجوي المرتفع أو ما يسمى البلوك السيبيري - الآزوري وغالباً يتميز هذا النظام بالقوة والثبات بسبب تعمقه في أغلب الطبقات الجوية".
وأضاف: "كثيراً ما تؤدي هذه الظروف إلى تأثير شتاء شديد البرودة بشكل أكثر من المعتاد، لذلك جاءت التنبيهات السابقة، وأيضا تأثير الحالات المطرية أكثر شرق الجزيرة العربية؛ حيث إن الهدف من البحث والاستنتاج هو الوصول إلى أقرب النتائج الممكنة ويجب ألا ننسى طبيعة التوقعات الجوية والتغيرات، والله أعلم".