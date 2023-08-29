لماذا سيأتي "الشتاء شديد البرودة"؟.. توقعات "العصيمي" تكشف عن 4 أسباب

وأوضح "العصيمي"، أن مؤشرات الموسم المقبل اعتمدت على 4 عوامل مناخية متوقعة؛ أهمها "حالة من النينو الشرقية متوسطة إلى قوية، وقيم سالبة في تذبذب PDO شمال شرق الهادئ وهذا قليل في ظروف النينو، وتدفئة قوية نسبياً شمال المحيط الأطلسي قد تتراجع قليلاً مع دخول الشتاء، وإيجابية تذبذب المحيط الهندي IOD ويعني اختصاراً احترار غرب بحر العرب".