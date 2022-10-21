"معادن" تختتم مشاركتها في المعرض الزراعي السعودي 2022

وأكدت "معادن"، خلال مشاركتها بالجلسات الحوارية المصاحبة للمعرض؛ التزامها بتوفير كامل متطلبات السوق المحلية من أسمدة عالية الجودة، بالإضافة إلى أن برامج الأبحاث والتطوير بمعادن تشمل حلولًا ابتكارية لتطوير أسمدة فوسفاتية عالية الأداء؛ لموازنة وتطوير المغذيات الزراعية، من أجل تحقيق أقصى عائد للمزارع.