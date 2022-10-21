"معادن" تختتم مشاركتها في المعرض الزراعي السعودي 2022

اختتمت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" مشاركتها في المعرض الزراعي السعودي 2022 الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2022.
جاءت مشاركة "معادن" في المعرض بصفتها أحد أكبر المساهمين والمحور الأساسي في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي.
وتُعرف "معادن" بأنها رائدة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة في العالم، ومصدر رئيس لإمداد الأسواق العالمية بمنتجات الأسمدة الفوسفاتية، حيث تعد معادن ثاني أكبر مصدّر عالمياً.
وحظيَ جناح الشركة بزيارة عدد من كبار المسؤولين سواء من الدول أو كبريات الشركات العالمية المتخصصة، أو المهتمين بالقطاع الزراعي.
وأكدت "معادن"، خلال مشاركتها بالجلسات الحوارية المصاحبة للمعرض؛ التزامها بتوفير كامل متطلبات السوق المحلية من أسمدة عالية الجودة، بالإضافة إلى أن برامج الأبحاث والتطوير بمعادن تشمل حلولًا ابتكارية لتطوير أسمدة فوسفاتية عالية الأداء؛ لموازنة وتطوير المغذيات الزراعية، من أجل تحقيق أقصى عائد للمزارع.