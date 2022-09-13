متحدثة "التعليم": الوزارة تعمل على التقييم لكافة المشاريع سنوياً بما فيها نظام الفصول الثلاثة

وتابعت: "تم أخذ آراء مختصين وخبراء ودراستها كما إجراء دراسات مقارنة بين الأنظمة التعليمية الثلاثة (الفصلين والثلاثة والأربعة فصول دراسية) من خلال الإيجابيات والسلبيات والتوصل لما هو الأمثل للطلاب والطالبات، كما تم إجراء دراسات مقارنة مع أنظمة تعليمية متقدمة في الدول الأخرى وإجراء العديد من ورش العمل تمت مع معلمين ومعلمات كانوا ضمن برنامج "خبرات" وقفوا على العديد من التجارب العالمية في أنظمة تعليمية في دول متقدمة".