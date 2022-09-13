متحدثة "التعليم": الوزارة تعمل على التقييم لكافة المشاريع سنوياً بما فيها نظام الفصول الثلاثة
كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم "للتعليم العام" ابتسام الشهري، بأن الوزارة تعمل على التقييم لكافة المشاريع سنوياً بما فيها نظام الفصول الثلاثة.. مشيرة إلى أن أولياء الأمور شركاء للوزارة في دعم الطلاب والطالبات للاستفادة من هذا النظام.
وتفصيلاً تحدثت" الشهري" عن سبب إقرار نظام الفصول الثلاثة قائلة: "التعليم قد يكون فصلين وثلاثة وأربعة فصول فلا يوجد هناك قاعدة ثابتة، مستدركة: لكن وزارة التعليم كجهة اختصاص قامت بالعديد من الإجراءات والخطوات والدراسات قبل أن يتم اختيار نظام الفصول الدراسية الثلاثة لأنه النظام الأمثل".
وتابعت: "تم أخذ آراء مختصين وخبراء ودراستها كما إجراء دراسات مقارنة بين الأنظمة التعليمية الثلاثة (الفصلين والثلاثة والأربعة فصول دراسية) من خلال الإيجابيات والسلبيات والتوصل لما هو الأمثل للطلاب والطالبات، كما تم إجراء دراسات مقارنة مع أنظمة تعليمية متقدمة في الدول الأخرى وإجراء العديد من ورش العمل تمت مع معلمين ومعلمات كانوا ضمن برنامج "خبرات" وقفوا على العديد من التجارب العالمية في أنظمة تعليمية في دول متقدمة".
وتابعت: "وبالتالي أقرت وزارة التعليم نظام الفصول الدراسية الثلاثة باعتباره النظام الأفضل مشيرة في هذا الصدد إلى دول كبريطانيا وألمانيا وكذلك دولة مقاربة للبيئة السعودية وهي الإمارات العربية المتحدة التي تطبق نظام الفصول الدراسية الثلاثة".
وأكدت الشهري بأن نظام الفصول الدراسية الثلاثة له مزايا كبيرة جداً فيما يخص جودة العملية التعليمية وهي عامل مهم لتحسين نواتج التعلم.
وأضافت: "أي عملية تغيير في عادات الناس أو تغيير جذري في المجتمع تواجه في البداية بعض التحديات والمصاعب وطموحنا في تحسين جودة التعليم في السعودية يجعلنا نقف على تغييرات عميقة وكبيرة يجب أن تتم".