لوحات إرشادية وانسيابية.. ضيوف الرحمن يواصلون الرمي في منشأة الجمرات "فيديو"

وكان مشروع منشأة الجمرات قد زوّد بالمظلات العلوية، ومراوح التكييف المصاحب للرذاذ لتقليل درجة الحرارة، وإعداد السلالم المتحركة ومباني الخدمات وتخطيط المسارات الجديدة، ونشر كاميرات المتابعة لتعزيز آليات التحكم في تدفقات حركة الحجيج، إلى جانب اللوحات والمنشآت الإرشادية والتوعوية.