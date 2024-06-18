محليات
لوحات إرشادية وانسيابية.. ضيوف الرحمن يواصلون الرمي في منشأة الجمرات "فيديو"
تخطيط المسارات حدَّ من التزاحم.. ومظلات ومراوح التكييف لمواجهة ارتفاع الحرارة
واصل ضيوفُ الرحمن رميَ الجمرات في ثاني أيام التشريق بمنشأة الجمرات.
وأظهر مقطعُ فيديو انسيابيةَ الحركة للحجاج في أجواء إيمانية تسودها الطمأنينة والهدوء، بالإضافة لتواجد اللوحات الإرشادية التي توضح اتجاه الحركة وتمنع عكس الاتجاه لمنع التزاحم والتدافع بين الحجيج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
وكان مشروع منشأة الجمرات قد زوّد بالمظلات العلوية، ومراوح التكييف المصاحب للرذاذ لتقليل درجة الحرارة، وإعداد السلالم المتحركة ومباني الخدمات وتخطيط المسارات الجديدة، ونشر كاميرات المتابعة لتعزيز آليات التحكم في تدفقات حركة الحجيج، إلى جانب اللوحات والمنشآت الإرشادية والتوعوية.