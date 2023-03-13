35 فعالية بمختلف المناطق.. "الفضلي" يدشّن غدًا "أسبوع البيئة" لتعزيز الوعي المجتمعي

وتتنوع الأنشطة والفعاليات الإثرائية والتوعويّة التي تقيمها الوزارة هذا العام بمختلف المناطق على مدار أسبوع كامل، حيث تشتمل على عددٍ من الفعاليات المتنوعة في كل من، "منتزه سلام" في الرياض، و"الردسي مول" و"حديقة الأمير ماجد" في جدة، و"مكة مول" في مكة المكرمة، و"الراشد مول" في جازان، و"الباحة مول" في الباحة، و"الراشد مول" في المدينة المنورة، ومركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) في الخبر، و"الظهران مول" في الظهران، و"العثيم مول" في الأحساء، و"بارك مول" في تبوك، و"العثيم مول" في حائل، وغيرها من الفعاليات والأنشطة التوعوية في باقي مدن المملكة.