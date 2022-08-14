لا تجعل الصيف يربكك.. نصائح ذهبية للنوم وتجنُّب السهر يقدمها "ولي"

ونصح "ولي" بضرورة تعزيز وتكريس فكرة أن النوم من الأوليات الوظيفية السلوكية المهمة في حياة الإنسان، ومن النصائح التي يجب اتباعها في الصيف لتفادي أو تدارك هذه المشكلة ليعاود الجسم نشاطه كما اعتاد باقي أيام السنة وليتبع بذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي مقاومة إغراءات السهر في أوقات متأخرة من الليل، وتجنب تناول مشروبات الكافيين، وتجنب إثارة الذهن قبل النوم بساعتين على الأقل بتحجيم التعلّق بوسائل التواصل الاجتماعي، وتقليل الضوضاء وشدة الأضواء، ومحاولة ضبط مواعيد النوم بالتدرّج، كتقديمها بمقدار ساعة يوميًّا حتى تستقرّ خلال ساعات الليل عوضًا عن النهار، وتجنب القيلولة تمامًا أثناء النهار حتى لا تتسبب في تأخير مرحلة النوم ليلًا، ومزاولة تمارين الاسترخاء قبل النوم، بجانب الحرص على التعرض للضوء الساطع كضوء الشمس في ساعات النهار الأولى؛ كي تساعد على ضبط الساعة البيولوجية.