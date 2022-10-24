44 متحدثًا محليًا وعالميًا في مؤتمر الطب التجميلي في الرياض

وأضاف الدكتور "النمير" أن "المؤتمر يتضمن أكثر من ٢٥ محاضرة وورشة عمل خاصة في أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، أوروبا، مصر، الإمارات بالإضافة إلى السعودية، حيث يستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال".