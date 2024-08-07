نائب أمير الرياض يدشّن مركز رصد الحوادث المرورية.. تقنيات حديثة وتدابير علمية لتحسين السلامة

ويهدف المركز إلى تعزيز الدراسات والبحث العلمي في مجال السلامة المرورية على المستويين الوطني والإقليمي، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، ودعم الأبحاث الخاصة بالسلامة، وتحليل بيانات الحوادث لتحديد النقاط السوداء وتطوير الحلول المناسبة. كما يسعى المركز إلى تحسين السلامة المرورية في مدينة الرياض عبر حصر المواقع ذات الأعداد المرتفعة للحوادث، وتطبيق المنهجيات العالمية في تحليل وتصنيف الحوادث، وتخصيص الميزانيات اللازمة لإجراء التحسينات.