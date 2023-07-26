خطة استباقية ودعم مليوني .. "السعودية" بذلت جهوداً لمواجهة خطر الخزان العائم "صافر"

تحركات المملكة لمواجهة أخطار هذا الخزان المهجور منذ ٢٠١٥ كانت إيجابية وعلى أكثر من مسار، فنجحت مساعيها والأطراف الدولية لدفع جماعة الحوثي إلى التوقيع على اتفاقية مع الأمم المتحدة لإجراء صيانة وتقييم شامل للخزان العائم، كما ترجمت جهودها للحد من نتائج هذه الكارثة بتقديم مبلغ ٨ ملايين دولار سبقها دعمٌ قدره ١٠ ملايين دولار، في تحرُّك إنساني يعكس رؤيتها والتزامها للحفاظ على حياة الإنسان والبيئة، فنجحت جهود الدول المانحة، ومن ضمنها المملكة، في شراء الأمم المتحدة سفينة (نوتيكا) لتفريغ الحمولة كإجراءٍ مؤقت.