مشهد جوّي مَهيب.. الجموع يؤدّون صلاةَ العيد بجامع الوالدين بتبوك

تنوّعت مشاهدُ الفرح بالعيد في جميع مناطق المملكة، مُظهِرة التلاحمَ والتوادّ والتراحم في مثل هذه المناسبة الكبيرة لجموع المواطنين والمقيمين.
اليوم وثّقت عدسةُ الإخبارية عبر التصوير الجوي، أحدَ المشاهد الجميلة والمهيبة لعدد كبير يؤدّون صلاة العيد في جامع الوالدين في تبوك.
ويشهد هذا الجامعُ في تبوك، عادةً، ازدحامًا كبيرًا من المصلين؛ مما يدفع كاميرات المصورين والقنوات الإخبارية لالتقاط هذه الصور المعبّرة والمهيبة.
وفي السياق أدّى الأميرُ فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، ونائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وجموع المصلين بمنطقة تبوك؛ صلاةَ عيد الفطر في مصلّى العيدين بمدينة تبوك.
وأمّ المصلين إمامُ وخطيب جامع الملك فهد بتبوك الشيخ سعود بن محمد العنزي، الذي استهلّ خطبته بحمد الله والثناء عليه، مهنّئًا الجميع بعيد الفطر المبارك، وبإتمام صيام شهر رمضان وقيامه.
وقد أُدِّيَت الصلاةُ في محافظات ومراكز وقرى المنطقة كافة.