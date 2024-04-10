مشهد جوّي مَهيب.. الجموع يؤدّون صلاةَ العيد بجامع الوالدين بتبوك

وفي السياق أدّى الأميرُ فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، ونائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وجموع المصلين بمنطقة تبوك؛ صلاةَ عيد الفطر في مصلّى العيدين بمدينة تبوك.