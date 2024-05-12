يضمّ 40 مبدأً قضائيًّا.. إطلاق المجلد الرابع لمبادئ قرارات لجان الاستئناف الزكوية والضريبية

كما يأتي نشر هذه المبادئ بهدف الإسهام في إيضاح ما استقرّت عليه اللجان الاستئنافية من قرارات، مكونةً بذلك أساسًا متينًا ومرجعًا علميًّا لأعضاء اللجان وعموم المتعاملين والمهتمين.