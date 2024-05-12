يضمّ 40 مبدأً قضائيًّا.. إطلاق المجلد الرابع لمبادئ قرارات لجان الاستئناف الزكوية والضريبية

نشرت الأمانةُ العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، اليوم الأحد، المجلدَ الرابع لمجموعة المبادئ المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف الزكوية والضريبية على موقعها الإلكتروني.
يأتي ذلك ضمن إطار سعيها المستمرّ في تحقيق مبدأ الشفافية وإثراء الساحة العلمية في المنازعات الزكوية والضريبية.
كما يأتي نشر هذه المبادئ بهدف الإسهام في إيضاح ما استقرّت عليه اللجان الاستئنافية من قرارات، مكونةً بذلك أساسًا متينًا ومرجعًا علميًّا لأعضاء اللجان وعموم المتعاملين والمهتمين.
وقد احتوت مجموعة المبادئ ما يزيد على 40 مبدأً قضائيًّا صادرًا عن اللجان الاستئنافية الزكوية والضريبية.
وجرى تصنيفُها إلى أربعة أنواع رئيسة؛ هي: المبادئ الشكلية، والمبادئ العامة، والمبادئ الزكوية، والمبادئ الضريبية.
ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليها عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني .
يُذكَر أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا بالغًا في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر سلسلة الأحكام والمبادئ القضائية، وأبرز الدفوع المثارة أمام اللجان وموقف اللجان منها.
ونشرت عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من المدونات والمبادئ القضائية المستخرجة من القرارات النهائية الصادرة من اللجان.
ودعت الأمانةُ العامة عمومَ المختصّين والباحثين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد، ومتابعة المستجدّات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي: X (@_GSTC)، LinkedIn (GSTC)،Telegram (@GSTC_SA) ، أو التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد: "8001220000".