محليات

"ديوان المظالم" يتيح لوحة "المؤشرات القضائية" على البوابة الرقمية

تفاعلية تشمل بيانات وإحصائيات قضائية لجميع المحاكم ومراحل التقاضي
"ديوان المظالم" يتيح لوحة "المؤشرات القضائية" على البوابة الرقمية
واس
واس

أتاح ديوان المظالم، لعموم زوار البوابة الرقمية، الاطلاع على المؤشرات القضائية، التي تُعد لوحة تفاعلية تشتمل على بيانات وإحصائيات قضائية لجميع محاكم ديوان المظالم ومراحل التقاضي به وخدماته.

وتعكس المؤشرات القضائية الواقع العملي لمحاكم ديوان المظالم، وإنتاجها في تطبيق الأنظمة والخدمات القضائية؛ مما يسهم في تحقيق الشفافية في تقييم الأداء واتخاذ القرارات، إضافة إلى توضيح المؤشرات القضائية ببوابة ديوان المظالم الرقمية لأعداد الدعاوى المقيدة والمنجزة والجلسات القضائية الرقمية والأحكام.

ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ بهدف إطلاع العموم على إحصائيات ديوان المظالم بشكل محدث، بما يعزز الشفافية ويوفر المعلومة الدقيقة.

ديوان المظالم
المؤشرات القضائية

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