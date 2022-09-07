"ديوان المظالم" يتيح لوحة "المؤشرات القضائية" على البوابة الرقمية

أتاح ديوان المظالم، لعموم زوار البوابة الرقمية، الاطلاع على المؤشرات القضائية، التي تُعد لوحة تفاعلية تشتمل على بيانات وإحصائيات قضائية لجميع محاكم ديوان المظالم ومراحل التقاضي به وخدماته.