"هيئة الترفيه": إقامة 536 فعالية بإجمالي حضور 8.3 ملايين زائر خلال الربع الثالث من 2024

كما ارتفع عدد طلبات التراخيص خلال الفترة إلى 9 آلاف ترخيص، مما يشير إلى نمو بنسبة 20 في المئة، مقارنة بالربع الماضي، حيث بلغ عدد الطلبات 7498 طلبًا.