رفع الجاهزية لأعلى درجة.. شاهد كيف سخّر "طيران الأمن" إمكاناته لخدمة الحجاج بالمشاعر؟

وركّزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية التي تُمَكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.