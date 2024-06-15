محليات

رفع الجاهزية لأعلى درجة.. شاهد كيف سخّر "طيران الأمن" إمكاناته لخدمة الحجاج بالمشاعر؟

"ركزت طلعاتها على متابعة الكثافة مستفيدة من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية"
رفع الجاهزية لأعلى درجة.. شاهد كيف سخّر "طيران الأمن" إمكاناته لخدمة الحجاج بالمشاعر؟

سخّرت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة، جميع إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، ورفعت جاهزيتها لأعلى درجة لمتابعة حركة الحجاج بالمشاعر المقدسة.

وجدولت القيادةُ طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام خلال عملية التصعيد إلى مشعريْ منى وعرفات، والاستقرار في المشعر، ومن ثم النفرة إلى مزدلفة وبقية المواقع بالمشاعر.

وركّزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية التي تُمَكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.

طيران الأمن
حج 1445

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