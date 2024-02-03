رحلة تَحَول "الدفاع السعودي".. رؤية ولي العهد نحو مستقبل متقدم

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي: إن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لتطوير وزارة الدفاع السعودية، تمثل خطوة هامة نحو مستقبل مشرق وقوة دفاعية متطورة، بعد أن أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في ١٠ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ، عن وثيقة تَحول الوزارة، تحمل في طياتها رؤية طموحة واعدة.