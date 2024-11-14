المدير العام لـ"فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا: النمو في العمليات ونمو شبكة شركائنا تقود استراتيجيتنا للسوق السعودي

شاركت فوجي فيلم في النسخة الثانية من ملتقي الصحة العالمي 2024، الحدث الأبرز في قطاع الرعاية الصحية والذي استضافته الرياض مؤخرا، حيث تم توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية علي هامش الملتقى مع مؤسسات رائدة في مجالي الرعاية الصحية والطب بهدف تعزيز قطاع الرعاية الصحية التي تدعم التحول الرقمي، وزيادة الكفاءة، وتحسين نتائج المرضى في جميع أنحاء المملكة.
وتشمل مذكرات التفاهم التعاون مع مجموعة مستشفيات "المانع"، إحدى أكبر مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية، بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع الفحوصات الإشعاعية، وذلك لأول مرة في المنطقة. بينما تركز الشراكة مع "سانز للخدمات الطبية" و"مركز دواك الطبي" و"معهد جاد" على تدريب الكوادر الطبية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير الطبي وفحوصات السرطان. وتوفر فوجي فيلم من خلال شراكتها مع مستشفى الملك فيصل التخصصي (KFSHRC)، مركز أبحاث تقنية للتصوير بالموجات فوق الصوتية "Sonosite" لدعم الأنشطة التعليمية بالمركز. كما ستتعاون فوجي فيلم مع شركة "فلو الطبية" لتدريب المهندسين الطبيين الحيويين وإنشاء مركز خدمة خاص بصيانة أجهزة المناظير.
وشهد توقيع مذكرات التفاهم، السيد ميتشيو كوندو، المدير العام لشركة "فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا، وكبار ممثلي الجهات الشريكة، بحضور السيد "شيرو أكياما" المدير العام لمكتب الرياض لهيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO). واحتفالاً بهذه الإنجازات، استضافت فوجي فيلم شركائها الرئيسيين في حفل خاص حضره سعادة السفير "فوميو إيواي"، سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة، صرح السيد ميتشيو كوندو، المدير العام لشركة "فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا ، قائلاً: “يمكننا أن نرى كيف تعطي السلطات المحلية بالمملكة الأولوية لحلول التصوير والتشخيص الإشعاعي كوسيلة حيوية للكشف المبكر والوقاية من الأمراض. و علي مدار أكثر من خمس سنوات، كانت فوجي فيلم في طليعة فحوصات سرطان الثدي في السعودية، بالشراكة مع وزارة الصحة وجمعية زهرة لسرطان الثدي. ومن خلال هذا التعاون، ساعدت فوجي فيلم في إطلاق المنصة الوطنية لفحص سرطان الثدي، والتي تشمل الآن أكثر من 12 شاحنة فحص متنقلة وثلاث عيادات مجهزة بأحدث تقنيات التصوير الإشعاعي التي تقدمها الشركة. وقد كان لهذه المبادرة دورٌ جوهري في جهود المملكة في مجال الرعاية الصحية الوقائية."
تماشياً مع أهداف المملكة في قطاع الرعاية الصحية في إطار رؤية 2030، تستعد فوجي فيلم لإطلاق مراكز NURA للفحص بالذكاء الاصطناعي في المملكة بالتعاون مع جهات محلية، حيث ستركز هذه المراكز على الطب الوقائي عبر تقديم حلول فحص متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
واختتم كوندو حديثه بأن فوجي فيلم تخطط لافتتاح مقر إقليمي في الرياض قريباً لمواصلة جهودها في النمو و توسيع تواجدها داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدًا "نحن ملتزمون بتقديم تقنيات الفحص المتطورة إلى السوق السعودي، مما يعزز من مكانتنا كشريك مفضل لشركائنا المحليين في مجال الرعاية الصحية".