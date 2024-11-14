المدير العام لـ"فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا: النمو في العمليات ونمو شبكة شركائنا تقود استراتيجيتنا للسوق السعودي

وبهذه المناسبة، صرح السيد ميتشيو كوندو، المدير العام لشركة "فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا ، قائلاً: “يمكننا أن نرى كيف تعطي السلطات المحلية بالمملكة الأولوية لحلول التصوير والتشخيص الإشعاعي كوسيلة حيوية للكشف المبكر والوقاية من الأمراض. و علي مدار أكثر من خمس سنوات، كانت فوجي فيلم في طليعة فحوصات سرطان الثدي في السعودية، بالشراكة مع وزارة الصحة وجمعية زهرة لسرطان الثدي. ومن خلال هذا التعاون، ساعدت فوجي فيلم في إطلاق المنصة الوطنية لفحص سرطان الثدي، والتي تشمل الآن أكثر من 12 شاحنة فحص متنقلة وثلاث عيادات مجهزة بأحدث تقنيات التصوير الإشعاعي التي تقدمها الشركة. وقد كان لهذه المبادرة دورٌ جوهري في جهود المملكة في مجال الرعاية الصحية الوقائية."