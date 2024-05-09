بانكوك.. "القصبي" يبحث ورئيس الوزراء التايلندي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

وشارك "القصبي" في مجلس الأعمال السعودي- التايلندي المنعقد في بانكوك إلى جانب أكثر من (230) شركة سعودية وتايلندية يمثلون القطاع الخاص في البلدين، مؤكدين أهمية تعزيز التواصل، واستثمار الفرص في القطاعات الواعدة، وتمكين نفاذ المنتجات السعودية إلى الأسواق التايلندية.