بانكوك.. "القصبي" يبحث ورئيس الوزراء التايلندي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى وزير التجارة ماجد القصبي، اليوم، رئيس وزراء تايلند سيريثا تافيسين؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.
والتقى "القصبي"، خلال زيارته لتايلاند، نائب رئيس الوزراء وزير التجارة فومتام ويتشاياشاي، ووزير الصحة سوم ساك تيب سوتين، ووزير السياحة والرياضة سيرم ساك فونج بانيت، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية في مختلف المجالات.
وشارك "القصبي" في مجلس الأعمال السعودي- التايلندي المنعقد في بانكوك إلى جانب أكثر من (230) شركة سعودية وتايلندية يمثلون القطاع الخاص في البلدين، مؤكدين أهمية تعزيز التواصل، واستثمار الفرص في القطاعات الواعدة، وتمكين نفاذ المنتجات السعودية إلى الأسواق التايلندية.