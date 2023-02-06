"التخصصي" يستعرض أحدث التقنيات الصحية في مؤتمر LEAP""

وتضم النسخة الحالية من مؤتمر LEAP"" أكثر من 700 متحدث من أكثر من 50 دولة، يمثلون أهم الجهات العالمية في التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهو ما يُعد انعكاسًا للحراك الاقتصادي للمملكة، الحاضنة للعديد من الشراكات، والصفقات، والجولات الاستثمارية، والذي تشارك فيه كبرى الجهات الحكومية والخاصة.