"التخصصي" يستعرض أحدث التقنيات الصحية في مؤتمر LEAP""

يشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كشريك رقمي صحي، في المؤتمر التقني الدولي ليب 23 الذي دشنت فعالياته في الرياض اليوم ويستمر لمدة أربعة أيام، تحت شعار "نحو آفاق جديدة"، ويستعرض "التخصصي" تطبيقات مبتكرة توظف التقنية في مجال الرعاية الصحية، تفعّل بعضها لأول مرة على مستوى المنطقة.
وتهتم التقنيات المعروضة في جناح "التخصصي" بتعزيز كفاءة المستشفى عبر ثلاثة محاور وهي: التشغيل الذكي، وتجربة المستفيد، وجودة الرعاية الصحية، وذلك باستخدام تطبيقات توظف عدد من التقنيات الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وسلسلة الكتل (البلوكتشين)، والطباعة ثلاثية الأبعاد وكذلك تقنية عالم الواقع الافتراضي (الميتافيرس).
ومن أحدث التطبيقات التقنية الداعمة للتشغيل الذكي، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرة إدارة المستشفيات على التنبؤ بحجم الطلب على الوصفات الطبية في أقسام الصيدلة، بهدف تقليل فترة انتظار المريض، إضافةً إلى التنبؤ بحجم الطلب على غرف الطوارئ وغرف العمليات؛ لتحسين الاستعداد ورفع كفاءة التشغيل، مما يسمح بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمزيد من المستفيدين.
ويندرج ضمن التقنيات الداعمة لتجربة المستفيد، ابتكر "التخصصي" تطبيقات متعددة تمثلت في إيصال خدمات الرعاية الصحية إلى الفئات التي يصعب الوصول إليها في المناطق البعيدة أو النائية عبر تقنية عالم الواقع الافتراضي (الميتافيرس)، وتوظيف تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) في بناء برنامج مكافآت (ثناء) لتحفيز الموظفين والمستفيدين على اكتساب ممارسات صحية، إضافة إلى استخدام نظارة الواقع الافتراضي في تدريب الأطفال المصابين بالتوحد.
ويستعرض التخصصي عبر جناحه بمؤتمر "LEAP" ثلاث ابتكارات في مجال تحسين جودة الرعاية الصحية، وهي نظام العلاج الإشعاعي المُحسَّن والمُحَكَّم بالذكاء الاصطناعي لتخصيص خطة العلاج والرعاية بشكل أفضل لكل مريض على حدة، بهدف تحسين جودة العلاج الإشعاعي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في قياسات تقسيم الكبد والكلى لزيادة الدقة، والحد من الأخطاء وتسريع اعداد البيانات الطبية التي تحتاجها زراعة الأعضاء.
كما يكشف "التخصصي" عن توظيفه لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف تعزيز كفاءة العلاج الإشعاعي الموضعي، والتي تمكِّن الأطباء من إنتاج أدوات تصمم خصيصًا لجسد المريض، بهدف توزيع الأشعة بشكل دقيق، وحماية الأنسجة الطبيعية المجاورة للأجزاء المصابة، وتساهم التقنية في التخطيط المسبق للعمليات، وتقليل مدتها، وتحسين نتائجها مع تقليل مدة بقاء المريض.
وتضم النسخة الحالية من مؤتمر LEAP"" أكثر من 700 متحدث من أكثر من 50 دولة، يمثلون أهم الجهات العالمية في التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهو ما يُعد انعكاسًا للحراك الاقتصادي للمملكة، الحاضنة للعديد من الشراكات، والصفقات، والجولات الاستثمارية، والذي تشارك فيه كبرى الجهات الحكومية والخاصة.
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).