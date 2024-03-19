حالة مطرية معتبرة بين متوسطة إلى شبه غزيرة على عدة مناطق بالمملكة

يأتي ذلك فيما تتوقع جمعية الطقس والمناخ أن تستمر الحالة المطرية المعتبرة، بأمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: (جنوبي الحدود الشمالية، وشمالي الشرقية، وشرقي حائل، وشمالي الرياض، والقصيم)، بالإضافة للكويت والعراق.