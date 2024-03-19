محليات
حالة مطرية معتبرة بين متوسطة إلى شبه غزيرة على عدة مناطق بالمملكة
وفق النماذج المناخية العالمية.. وتشمل الشرقية وحائل والرياض والقصيم
تَوقع نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند وفق النماذج المناخية العالمية، حالة مطرية معتبرة ما بين متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من العراق وعلى الكويت.
يأتي ذلك فيما تتوقع جمعية الطقس والمناخ أن تستمر الحالة المطرية المعتبرة، بأمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: (جنوبي الحدود الشمالية، وشمالي الشرقية، وشرقي حائل، وشمالي الرياض، والقصيم)، بالإضافة للكويت والعراق.