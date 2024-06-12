عبر 14 منفذًا.. "سدايا" تُوظِّف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لتسهيل دخول الحجاج للسعودية

وشملت جهود "سدايا" في حج هذا العام تأمين غرفة المساندة الفنية التي تعمل على مدار الساعة لتلقِّي البلاغات وحل المشكلات التي تواجه القطاعات المستفيدة، إضافة إلى توفير الحقائب التقنية المتنقلة، ومباشرة البلاغات في جميع المنافذ، فضلاً عن تقديم الحلول السريعة لها، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لجميع محطات العمل وأجهزة الشبكة لصالات الحج بالمنافذ، والإشراف والمتابعة على أعمال البنية التحتية وغرف البيانات لصالات استقبال الحجاج، كما شيدت محطات التقاط وتسجيل السمات الحيوية وتهيئتها في منافذ السعودية الحدودية، مع تهيئة وبرمجة الأجهزة، وتنصيب النسخة المعتمدة في "سدايا"، وتدريب منسوبي القطاعات المشاركة في أعمال الحج على الأجهزة والأنظمة والتحديثات الجديدة.