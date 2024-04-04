"ريف السعودية" يدعم قطاع البن بـ 61مليون ريال ويستهدف إنتاج 7 آلاف طن في السنة بحلول 2026م

وأكد أن صناعة البن والقهوة في المملكة تشهد ازدهاراً واضحاً، مما يزيد أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن "ريف السعودية" يهدف من خلال دعمه لهذا القطاع، إلى إدخال البن إلى التركيبة المحصولية؛ ليكون محصولاً نقدياً ومصدراً لتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية، إلى جانب إضافة قيمة اقتصادية له من خلال التصنيع والتسويق، بالإضافة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من البن، وتقليل نسبة وارداته إلى المملكة، كما يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي في مناطق الإنتاج، وزيادة دخل صغار المنتجين وتحسين سبل معيشتهم.