"بيئة تبوك" تطلق غداً مهرجان العسل والمنتجات الزراعية الثاني بمشاركة 30 مزارعًا ونحَّالًا

وأكد المهندس "ثلاب" أن الهدف من المهرجان هو فتح قنوات تسويقية للمشاركين لتسويق منتجاتهم في المنطقة والمناطق الأخرى، مثمناً الدعم اللامحدود من قبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان ونائبه للمزارعين واهتمامه الدائم بالمزارعين والنحالين، وكذلك توجيهات ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ونائبه، ودعمهم واهتمامهم بفتح نوافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم بكل أصنافها، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها.