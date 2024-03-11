وزير التعليم: الاحتفاء بيوم العلم يجسّد قيمته ودلالاته الوطنية عبر تاريخ الدولة السعودية

ونوّه بأهمية الاحتفاء بالعَلم لما يمثّله من معانٍ سامية تعكس الرمز والهوية لوطن الشموخ، وبما يعزّز فينا قيم الانتماء والولاء، والمواطنة الصادقة، حيث يجسّد التطلعات نحو المستقبل المشرق، ويحاكي السيادة والإنجاز المتميّز الذي نعيشه في أمن ورخاء، وتلاحم وطني على مر التاريخ؛ كما أنه يشكل العمق الراسخ والرواية التي نحكيها ونغرسها في أبنائنا وبناتنا.