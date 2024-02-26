"هيئة الطرق" توضح السرعات المحدّدة للمركبات على طريق الظهران- العقير- سلوى

وتمّ خلال تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ عديدٍ من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الارشادية والعلامات الأرضية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تساعد على رفع مستوى السلامة على الطريق، كما يواكب المشروع الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة تحقيقاً لأهداف إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف للوصول إلى المؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.