"هيئة الطرق" توضح السرعات المحدّدة للمركبات على طريق الظهران- العقير- سلوى

كشفت الهيئة العامة للطرق عن السرعات المحدّدة لمختلف المركبات على طريق الظهران- العقير- سلوى، التي تعزّز من مستوى السلامة المرورية.
وأوضحت الهيئة أن السرعة المحدّدة للشاحنات هي 80 كم/س، والحافلات 100 كم/س، فيما تبلغ للمركبات 120 كم/س.
ولفتت الهيئة في إنفوجرافيك لها، إلى أن التقيُّد بالسرعات المحدّدة يحمي قائد المركبة والآخرين ويحقّق السلامة المرورية للجميع.
وكانت الهيئة قد دشّنت أمس طريق الظهران- العقير- سلوى برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وحضور وزير النقل صالح الجاسر، الذي نفّذته الهيئة بتكلفة إجمالية بلغت 199 مليون ريال، بطول 66 كم، مزدوج ومسارَيْن لكل اتجاه.
وتمّ خلال تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ عديدٍ من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الارشادية والعلامات الأرضية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تساعد على رفع مستوى السلامة على الطريق، كما يواكب المشروع الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة تحقيقاً لأهداف إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف للوصول إلى المؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.