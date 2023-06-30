"الزايدي": استهدفنا في الحج أكثر من 25 ألف زيارة للمطابخ ولدينا 300 مراقب داخل مكة والمشاعر

وقال "الزايدي": "ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة القيام بالرقابة على الإعاشة ابتداء من مطابخ العاصمة المقدسة إلى أن يصل إلى الحاج في المشاعر المقدسة: منى، مزدلفة، عرفة، ودورة الرقابة على الإعاشة تبدأ من بداية التحضير للوجبات، والإشراف عليها بشكل كامل والتأكد من سلامة الغذاء ومراحل نقله إلى المشاعر المقدسة، دورة كاملة تبدأ بالرقابة على المطبخ الأساسي ومتابعة وسائل النقل والتأكد من استيفائها للاشتراطات المطلوبة لتصل إلى المطابخ داخل المشاعر، ومن ثم الإشراف عليها داخل تلك المطابخ سواءً التسخين أو الوجبات السريعة أو الوجبات مسبقة التجهيز يتم التأكد منها حرصاً على سلامة الحجاج؛ وتقديم وجبات سليمة لهم".