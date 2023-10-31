انطلاق معرض "ريستاتكس الشرقية العقاري 2023" أكبر حدث عقاري في المملكة

وبعد حفل الافتتاح، قام الدكتور البتال، والمهندس البدير والأستاذ الرزيزاء، بجولة في المعرض، تضمنت زيارة أجنحة الشركات المُشاركة، حيث اطلعوا على أحدث المشاريع العقارية في المنطقة الشرقية والمملكة، التي يتم تنفيذها بأعلى معايير الجودة، وبتصاميم معمارية فريدة تُلبي تطلعات الأسر السعودية، وتُساهم في تعزيز جودة الحياة. كما اطلعوا على العروض التمويلية المميزة التي توفرها البنوك السعودية لتمكين المواطنين السعوديين من تملك المسكن بكل يُسر وسهولة، للمُساهمة برفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول عام 2030 ضمن برنامج الإسكان تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.