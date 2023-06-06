عناية متكاملة.."سواعد الصحة" تنطلق بالمدينة لخدمة كبار السن من الحجاج

وأوضحت "الصحة"، أن عدد المتطوعين المنضمين للبرنامج بلغ 121 متطوعاً يتواجدون في مراكز التطوع في الأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن حين قدومهم المدينة المنورة حول الحرم النبوي ومسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات ومسجد سيد الشهداء.