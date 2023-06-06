عناية متكاملة.."سواعد الصحة" تنطلق بالمدينة لخدمة كبار السن من الحجاج

نفذ فرع وزارة الصحة في منطقة المدينة المنورة، البرنامج التطوعي "سواعد الصحة"، الذي أطلقته الوزارة لتقديم الخدمات الصحية والتوعية والتثقيف والخدمات الإسعافية وخدمة كبار السن من ضيوف الرحمن وقاطني المدينة المنورة.
وأوضحت "الصحة"، أن عدد المتطوعين المنضمين للبرنامج بلغ 121 متطوعاً يتواجدون في مراكز التطوع في الأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن حين قدومهم المدينة المنورة حول الحرم النبوي ومسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات ومسجد سيد الشهداء.
وأشارت إلى أن البرنامج بدأ بإقامة ورش عمل للمتطوعين لتدريبهم على كيفية التعامل مع الحجاج وثقافتهم واختلاف لغاتهم وتقديم التوعية الصحية لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج حتى يتمكنوا من إتمام نسكهم بكل يسر وسهولة، ويستمر برنامج سواعد الصحة حتى نهاية موسم حج ١٤٤٤هـ.