"المواصفات" توضح خطوات التسجيل بـ "سابر" لإصدار شهادة إرسالية للمركبات المستعملة

وعرّفت الهيئة، بخطوات إصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة، التي تتمثل في تسجيل الدخول إلى منصة "سابر" للمركبات المستعملة، والضغط على أيقونة طلب جديد، ثم اختيار نوع المركبة وتعبئة بياناتها واختيار جهة التفتيش، ودفع تكاليف تقديم الطلب، ومراجعة الطلب من قِبل جهة التفتيش، وإصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة، والموافقة على الشروط والأحكام.