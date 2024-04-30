"المواصفات" توضح خطوات التسجيل بـ "سابر" لإصدار شهادة إرسالية للمركبات المستعملة

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، عن خطوات تسجيل حساب في منصة "سابر" للمركبات المستعملة.
وأوضحت المواصفات أن خطوات التسجيل تبدأ بالدخول إلى منصة "سابر" للمركبات المستعملة، وإنشاء حساب، وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.
وعرّفت الهيئة، بخطوات إصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة، التي تتمثل في تسجيل الدخول إلى منصة "سابر" للمركبات المستعملة، والضغط على أيقونة طلب جديد، ثم اختيار نوع المركبة وتعبئة بياناتها واختيار جهة التفتيش، ودفع تكاليف تقديم الطلب، ومراجعة الطلب من قِبل جهة التفتيش، وإصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة، والموافقة على الشروط والأحكام.
وتيسيراً على الأفراد أتاحت المواصفات السعودية، إصدار شهادة مطابقة للمركبات المستعملة عبر منصة "سابر" في بلد الشحن قبل وصولها للسوق السعودي، ابتداءً من 30 يونيو 2024.