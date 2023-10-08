وزير الدفاع ووزير خارجية السويد يناقشان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

حضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.