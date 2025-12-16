روتانا ساينز تواصل إعادة تشكيل مشهد الإعلانات الخارجية في جدة

تواصل شركة روتانا ساينز تعزيز حضورها في مدينة جدة عبر تنفيذ عقد “جسور جدة الرقمية”بالتعاون مع أمانة جدة، في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة تجربة الإعلانات الخارجية من خلال شبكة حديثة من الجسور الرقمية. حيث دخل المشروع مرحلته الأولى من الإنشاءات، حيث تم تركيب 20 لوحة رقمية جديدة على الجسور تقع ضمن أهم المحاور الحيوية في المدينة، من بينها: طريق الملك فهد، شارع صاري، شارع التحلية، طريق الأندلس وطريق الملك عبدالله، فيما تستمر الأعمال لتنفيذ مواقع إضافية في مناطق استراتيجية أخرى.