مصادر "سبق" تحسم الجدل: إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر بغرض الصيانة

وكان قد انتشرت أخبار تبين إغلاق العقبة، ولكن دون تأكيد من مصدر أو التوقيت الدقيق للإغلاق وساعات الإغلاق أو الآلية، الأمر الذي أكده مدير عام فرع الوزارة بعسير لـ"سبق".