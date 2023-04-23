مصادر "سبق" تحسم الجدل: إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر بغرض الصيانة

دعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قائدي المركبات، سالكي عقبة شعار من بمنطقة عسير بالتوجه للعقبات البديلة، وقائدي الشاحنات بالتقيد بالساعات المسموح بمرورها خلال العقبة، حيث تُغلق تماماً في وجه المركبات وجزئياً للشاحنات؛ وذلك لغرض الصيانة.
وأكد مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير المهندس عبدالله الغامدي لـ"سبق" أن إغلاق العقبة يبدأ من 6 شوال الحالي ويستمر لمدة 4 أشهر، وذلك للصيانة.
وأوضح المهندس الغامدي أن العقبة ستُغلق تماماً خلال الفترة المسائية من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً؛ ويُسمح للشاحنات فقط بالمرور خلالها من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، داعياً المركبات الصغيرة بالتوجه للعقبات البديلة.
وكان قد انتشرت أخبار تبين إغلاق العقبة، ولكن دون تأكيد من مصدر أو التوقيت الدقيق للإغلاق وساعات الإغلاق أو الآلية، الأمر الذي أكده مدير عام فرع الوزارة بعسير لـ"سبق".