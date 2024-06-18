أمير جازان ونائبه يهنئان القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
وأشار إلى أن ما تحقق من نجاح في حج هذا العام، كان نتيجة للتنظيم الدقيق وتوفير للاحتياجات كافة وفق أعلى المستويات، والإدارة المتميزة للحشود الكبيرة من ضيوف الرحمن بيسر وسهولة، والذي جاء بفضل الله ثم المتابعة المباشرة والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة.
وأكد أن شرف خدمة ضيوف الرحمن الذي منّ الله به على هذه البلاد المباركة مصدر اعتزاز كل مواطن سعودي، ويجسد ذلك الجهود الكبيرة المبذولة من قطاعات الدولة كافة؛ بهدف واحد وسامٍ وهو توفير أفضل الخدمات بأحدث التجهيزات، وتسخير الطاقات البشرية والمادية والتقنية كافة للعناية بضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وفق تنظيم دقيق.
ودعا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بالصحة والعافية، ويعز بهما دينه، ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.
كما رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
ونوّه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة وحرص وتكامل قطاعات الدولة خلال موسم الحج وبمتابعة من وزير الداخلية، مشيداً بما تحقق من تنظيم عالي الدقة وتميز في توفير الخدمات كافة وتوفير أحدث التقنيات التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة.
وسأل المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين بحفظه، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها.