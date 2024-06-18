أمير جازان ونائبه يهنئان القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

وأشار إلى أن ما تحقق من نجاح في حج هذا العام، كان نتيجة للتنظيم الدقيق وتوفير للاحتياجات كافة وفق أعلى المستويات، والإدارة المتميزة للحشود الكبيرة من ضيوف الرحمن بيسر وسهولة، والذي جاء بفضل الله ثم المتابعة المباشرة والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة.