"إغاثي الملك سلمان" يوزع الحقائب الإيوائية والسلال بولايتي نهر النيل وسنار بالسودان وإدلب بسوريا

وراجع العيادات 223 مستفيدًا خلال الفترة من 19 وحتى 25 يونيو 2024م، منهم 52 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و79 فردًا في عيادة الحالات الطارئة، و87 مريضًا في عيادة الباطنية، و3 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع شخصان عيادة التوعية والتثقيف.