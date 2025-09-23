الأميرة سارة بنت بندر: "اليوم الوطني" يجسد الفخر بالمنجزات والتنمية

وقالت الأميرة سارة: “إن ما نراه اليوم من نهضة شاملة في المملكة هو ثمرة رؤية متكاملة تولي اهتماماً خاصاً بالعمل الأهلي والجمعيات غير الربحية، إذ حظي هذا القطاع بدعم غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إيماناً منهم بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أتاح هذا الدعم للجمعيات الأهلية أن تصبح شريكاً أساسياً في بناء الوطن، من خلال تفعيل دورها في التنمية الاجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع المختلفة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.”