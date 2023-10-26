المجلس الصحي يشارك في ملتقى "الصحة العالمي 2023" بنسخته الرابعة

يذكر أن الملتقى يقام بمشاركة أكثر من 250 شركة من 15 دولة، ويضم 8 مؤتمرات تتضمن 5 مسارات طبية، تهتم بمجالات متنوعة؛ منها التعليم الطبي المستمر والصحة العامة والجودة في الرعاية الصحية، ومستقبل المختبرات الطبية والأشعة. كما يشمل معرض الصحة العالمي مجالات نوعية متعددة، تتمثّل في: الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات الناشئة، وأحدث الأبحاث والمعرفة، ويتوقّع أن يحظى الملتقى بحضور كبير من الزوار المهتمين والمتخصصين في المجال الصحي والاستثماري على مدى 3 أيام.