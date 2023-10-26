المجلس الصحي يشارك في ملتقى "الصحة العالمي 2023" بنسخته الرابعة

يشارك المجلسُ الصحي السعودي في ملتقى الصحة العالمي 2023 في نسخته الرابعة، المقرّر تنظيمه تحت شعار "استثمر في الصحة"، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
ويستعرض المجلسُ خلال الملتقى، العديدَ من البرامج الوطنية والمشاريع التي تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية في المملكة؛ ومنها مشروع الإطار الوطني لقياس أداء النظام الصحي في المملكة، ومشروع تطوير وأتمتة السجلات الصحية الأساسية للمركز الوطني للمعلومات الصحية الذي يحتوي على البيانات الأساسية للمرضى وبيانات الممارسين الصحيين والمعلومات الأساسية للمنشآت.
ويقدم المجلسُ خلال مشاركته في الملتقى الصحي العالمي عددًا من المنصات الإلكترونية؛ منها المنصة التفاعلية للسجل السعودي للأورام "SCR Dashboard" التي تتعلّق بنشر تقارير السجل السعودي للأورام، بالإضافة إلى النظام الوطني لقياس النضوج وجاهزية الصحة الرقمية في المنشآت الصحية "سيما".
يذكر أن الملتقى يقام بمشاركة أكثر من 250 شركة من 15 دولة، ويضم 8 مؤتمرات تتضمن 5 مسارات طبية، تهتم بمجالات متنوعة؛ منها التعليم الطبي المستمر والصحة العامة والجودة في الرعاية الصحية، ومستقبل المختبرات الطبية والأشعة. كما يشمل معرض الصحة العالمي مجالات نوعية متعددة، تتمثّل في: الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات الناشئة، وأحدث الأبحاث والمعرفة، ويتوقّع أن يحظى الملتقى بحضور كبير من الزوار المهتمين والمتخصصين في المجال الصحي والاستثماري على مدى 3 أيام.