"ولي العهد" يرأس جلسة "الوزراء".. 7 قرارات هامة للمجلس هنا تفاصيلها

أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي.

ثانيًا: الموافقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي.

ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية؛ للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

رابعًا: تفويض معالي وزير التعليم بوضع القواعد والضوابط في شأن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.

خامسًا: يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشاديًّا لمدة "سنة" من تاريخ نفاذها.

سادسًا: اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق البيئة ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين.

سابعًا: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين "الخامسة عشرة" و"الرابعة عشرة"، وذلك على النحو التالي:

- ترقية ماجد بن عبدالعزيز بن سليمان الحصين إلى وظيفة "مستشار أول تقنية هندسة تقنية المعلومات" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بوزارة البلديات والإسكان.

- ترقية بندر بن فهد بن عبدالعزيز العبدان إلى وظيفة "مستشار عمليات موارد بشرية" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الداخلية.

- ترقية الدكتور شاكر بن مطلع بن حمود السحيمي الحربي إلى وظيفة "مستشار قانوني" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة البلديات والإسكان.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لوزارتَي "التجارة، والنقل والخدمات اللوجستية"، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.