عبدالله الربيعة.. وَجْه بارز للإنسانية السعودية على الساحة العالمية

في قاعة تحتضن القادة وصناع التغيير، وفي قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، تسلَّم الدكتور والجراح العالمي د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جائزة القيادة العالمية في مجال الصحة والإنسانية.
لم يكن هذا التكريم مجرد لحظة احتفاء شخصية، بل إعلان عالمي عن مكانة المملكة العربية السعودية كقوة إنسانية رائدة.
في كلمته خلال الحفل شدَّد الدكتور الربيعة على أن الجائزة تكريمٌ لجميع العاملين في المجال الإنساني والصحي في السعودية، معترفًا بأن الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان المحرك الأساسي وراء هذه الإنجازات.
بدأت رحلة الدكتور الربيعة من غرفة العمليات، حيث أدار العديد من العمليات الجراحية المعقدة لفصل التوائم السيامية؛ ليصبح واحدًا من أبرز الأسماء في الطب على المستوى الدولي.. لكن طموحه لم يتوقف عند حدود الجراحة، بل تحوَّل إلى قائد في المجال الإنساني، يقود جهود السعودية لإغاثة المحتاجين في أكثر من 90 دولة، مستثمرًا حكمة قيادة السعودية الرشيدة في دعم جهوده للتطوير.
وبالفعل، بتوفيق الله ثم تحت قيادته، تحوَّل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى نموذج عالمي، يُجسِّد رؤية السعودية في العطاء والعمل الخيري غير المشروط.
لا يمكن الحديث عن إنجازات الدكتور الربيعة دون الإشارة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يمثل ذراع السعودية الإنسانية.
المركز ليس مجرد مؤسسة إغاثية، بل مشروع استراتيجي مبهر، يدير مبادرات تنموية وإغاثية، تغطي قطاعات متنوعة، من الصحة إلى التعليم، ومن الإعمار إلى التنمية المستدامة.
ومؤخرًا حصل المركز على جائزة الإنجاز الإنساني العالمي من المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية-العربية تقديرًا لدوره الرائد في مواجهة الأزمات الإنسانية في العالم.
إن حصول الدكتور الربيعة على جائزة القيادة العالمية في مجال الصحة والإنسانية يحمل دلالات عميقة؛ فهو ليس فقط اعترافًا بشخصية سعودية بارزة، بل شهادة على النهج الإنساني الذي تتبناه السعودية في التعامل مع الأزمات الدولية.
وقال الدكتور الربيعة في كلمته: "هذا التكريم يعكس التزام السعودية برفع راية الخير والسلام، بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة".
وأضاف بأن رؤية 2030 كانت الأساس الذي مهَّد الطريق لتطوير الأداء السعودي على الساحة الإنسانية؛ إذ جعلت السعودية محورًا رئيسيًّا في التعامل مع الأزمات العالمية.
وبفضل الدعم الذي توليه القيادة السعودية، يقود الدكتور الربيعة مبادرات ترتكز على:
- الإغاثة العاجلة للمتضررين من الكوارث والحروب
- التنمية المستدامة من خلال مشاريع في الصحة والتعليم
- الشراكات الدولية لتوحيد الجهود الإنسانية مع المنظمات العالمية
تكريم الدكتور الربيعة -إضافة إلى الجوائز التي حصل عليها مركز الملك سلمان- يمثل شهادة دولية على نجاح السياسات السعودية في مجال الإغاثة.
"نحن نعمل جميعًا لرفع راية السعودية خفاقة في ميادين الخير والإنسانية"، هكذا عبَّر الدكتور الربيعة عن امتنانه لوطنه وقيادته وفريق عمله.
هذا التكريم لا يعكس فقط إنجازات شخصية، بل هو صورة لما يمكن أن تحققه السعودية عندما تكون القيادة الإنسانية، بداية من ملك عظيم وولي عهد ملهم وصولاً لمسؤول أمين وطموح، جزءًا من استراتيجيتها الوطنية.
الدكتور عبدالله الربيعة ليس مجرد قائد إنساني، بل رمز سعودي عالمي، يُظهر للعالم كيف يمكن للإنسانية أن تكون بلا حدود مستلهمة العمق الإنساني للإسلام.
وعبر رؤية 2030، ودعم القيادة السعودية، يواصل الربيعة نقل صورة السعودية كدولة تقود المبادرات الإنسانية بخطى ثابتة؛ ما يجعلها شريكًا لا غنى عنه في عالم يواجه أزمات متزايدة.