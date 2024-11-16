عبدالله الربيعة.. وَجْه بارز للإنسانية السعودية على الساحة العالمية

بدأت رحلة الدكتور الربيعة من غرفة العمليات، حيث أدار العديد من العمليات الجراحية المعقدة لفصل التوائم السيامية؛ ليصبح واحدًا من أبرز الأسماء في الطب على المستوى الدولي.. لكن طموحه لم يتوقف عند حدود الجراحة، بل تحوَّل إلى قائد في المجال الإنساني، يقود جهود السعودية لإغاثة المحتاجين في أكثر من 90 دولة، مستثمرًا حكمة قيادة السعودية الرشيدة في دعم جهوده للتطوير.