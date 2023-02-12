المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف غدًا وزيري الإعلام والشؤون البلدية والإسكان

يُعقد مساء غدٍ الاثنين، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة كل من وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.