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المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف غدًا وزيري الإعلام والشؤون البلدية والإسكان

"الحقيل" يستعرض تعزيز المعروض العقاري وتسهيلات القروض السكنية وتحسين المشهد الحضري
المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف غدًا وزيري الإعلام والشؤون البلدية والإسكان
واس
واس

يُعقد مساء غدٍ الاثنين، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة كل من وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وسوف يستعرض وزير الإعلام خلال المؤتمر أبرز المستجدات وما تحقق من إنجازات، فيما يتناول وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز المعروض العقاري وتسهيلات القروض السكنية وتحسين المشهد الحضري والحالات المطرية، وغيرها من الملفات ذات العلاقة.

كما سيجيب الوزيران عن أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الذي سيُنقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية.

ماجد الحقيل
الدكتور ماجد القصبي
المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

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