"الإرشاد الزراعي": هكذا تحافظ على محاصيلك في الأجواء الحارة

وتضمنت النصائح فيما يتعلق بمنطقة الرياض: زيادةَ معدلات الري؛ على أن يكون الري في الصباح الباكر أو في المساء، وتغطية عذوق النخيل وعناقيد العنب وثمار الرمان بأكياس للحفاظ عليها من الطيور، ومكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي إذا لزم الأمر وإذا كانت الظروف الجوية مناسبة لذلك.