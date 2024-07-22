"الإرشاد الزراعي": هكذا تحافظ على محاصيلك في الأجواء الحارة

نوّه حساب "الإرشاد الزراعي" على منصة "إكس"، بورود تنبيهات وتحذيرات لحالة الطقس للمزارعين في عدد من مناطق المملكة، مصحوبة ببعض النصائح الإرشادية الواجب اتباعها داخل المزارع لخدمة المحاصيل الزراعية أثناء هذه الأجواء.
وتضمنت النصائح فيما يتعلق بمنطقة الرياض: زيادةَ معدلات الري؛ على أن يكون الري في الصباح الباكر أو في المساء، وتغطية عذوق النخيل وعناقيد العنب وثمار الرمان بأكياس للحفاظ عليها من الطيور، ومكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي إذا لزم الأمر وإذا كانت الظروف الجوية مناسبة لذلك.
وفيما يخص منطقة عسير تضمنت النصائح: حصاد الثمار الجاهزة، وتقنين الري، ومكافحة الآفات، ومتابعة حالة الطقس حتى استقراره.
وبخصوص منطقة جازان شملت النصائح، مكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي في الخضروات خاصة البامية، والاهتمام بسرعة قطاف الثمار الناضجة والنباتات العطرية وتجنب الري في أوقات الحرارة العالية.