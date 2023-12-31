الهيئة العامة للعقار تُرخص 28 منصة عقارية إلكترونية

وأوضحت الهيئة أنّ المنصات العقارية الحاصلة على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية حتى الآن هي: (عقار، سندك، سهيل، أماكن، بوابة العقار، وصلت، مفاتيح، مكتمل، دلالي، وتطبيق ديل، عقار ستي، صح، عقارك، ساعي، رايز، صكوك العقارية، أبواب، الدال، تمم، تداولكم العقارية، بيوت السعودية، عمار نون، شبكة عقار، خمسين خمسين، نافذة الرقمية، عقاراتكم العقارية، منون، ذكي التفاعلية).