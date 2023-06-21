إنقاذ حياة ستيني بعد إزالة كيس سحائي من أنفه وإصلاح ثقب قاع الجمجمة بمستشفى النور التخصصي

وكان المريض يعاني من إصابة قوية في الرأس؛ مما نتج عنه ظهور كيس سحائي عبر قاع الجمجمة وصل إلى الأنف والجيوب الأنفية؛ مما أدى إلى مضاعفات يعاني منها المريض والتهابات متكررة للأنسجة السحائية بالدماغ، مع تسرّب للسائل السحائي عبر الأنف، وقد تم تشخيصه بواسطة فريق متخصص مكوّن من التخدير والباطنة وجراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، بعد عمل الأشعة اللازمة "left meningiocele complicated by meningitis".