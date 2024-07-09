شيخوخة وسرطان.. "أضرار الأشعة البنفسجية بنوعيها" في تحذير من "سعود الطبية"

وأوضحت المدينة أن أشعة الشمس التي تصل إلينا تتكون من نوعين من الأشعة الضارة؛ أولها الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجة الطويلة وتسبب هذه الأشعة شيخوخة الجلد؛ حيث تؤثر في مادة الإيلاستين في الجلد مسببة التجاعيد والتصبغات، ويمكن أن تخترق هذه الأشعة زجاج النوافذ، كما يمكنها اختراق طبقات الجلد العميقة.