شيخوخة وسرطان.. "أضرار الأشعة البنفسجية بنوعيها" في تحذير من "سعود الطبية"

عرّفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، بماهية الأشعة فوق البنفسجية وأنواعها التي تأتي من أشعة الشمس، وتُسَبب ضررًا على الجلد.
وأوضحت المدينة أن أشعة الشمس التي تصل إلينا تتكون من نوعين من الأشعة الضارة؛ أولها الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجة الطويلة وتسبب هذه الأشعة شيخوخة الجلد؛ حيث تؤثر في مادة الإيلاستين في الجلد مسببة التجاعيد والتصبغات، ويمكن أن تخترق هذه الأشعة زجاج النوافذ، كما يمكنها اختراق طبقات الجلد العميقة.
وعن النوع الآخر من الأشعة فوق البنفسجية فهي ذات الموجات القصيرة وتسبب هذه الأشعة حروق الطبقات السطحية من الجلد، ويظهر أثرها على هيئة اسمرار وحرقة الجلد.
وتتلف الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها الجلدَ، وتُسبب سرطان الجلد؛ لذا واستنادًا إلى ما هو معروف اليوم، لا توجد أشعة فوق بنفسجية آمنة.