أكثر من 45 نوعًا من التمور في ساحة المزادات بمهرجان بريدة للتمور

شهدت ساحة المزادات في مهرجان بريدة للتمور، كميات وافرة من التمور لأكثر من 45 نوعًا، تمتاز بأنواعها وأشكالها وألوانها ومذاقها الخاص؛ حيث تُعد أحد أهم الأصناف المشهورة في مدينة بريدة، وحافظ عليها الآباء والأجداد منذ مئات السنين، حتى أصبحت من التمور النادرة والمتميزة، وصارت أسلوب حياة ومصدرًا اقتصاديًّا مهمًّا.