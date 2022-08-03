أكثر من 45 نوعًا من التمور في ساحة المزادات بمهرجان بريدة للتمور

شهدت ساحة المزادات في مهرجان بريدة للتمور، كميات وافرة من التمور لأكثر من 45 نوعًا، تمتاز بأنواعها وأشكالها وألوانها ومذاقها الخاص؛ حيث تُعد أحد أهم الأصناف المشهورة في مدينة بريدة، وحافظ عليها الآباء والأجداد منذ مئات السنين، حتى أصبحت من التمور النادرة والمتميزة، وصارت أسلوب حياة ومصدرًا اقتصاديًّا مهمًّا.
وشهدت ساحات المزادات وصول أكثر من 3000 آلاف سيارة و950 طنًّا من التمور خلال 3 أيام، وسجلت متوسط أسعار تمور السكري من 50 إلى 300 ريال للكرتون الذي يزن 3 كيلو.
وتُعد تمور: (الصقعي، والشقراء، والهشيشي، ونبوت علي، والخلاص، والسكرية الحمراء، والروثان، والحلوة، والمكتومي، والونانة، والبريمي، وغيرها) أشهر تلك الأصناف التي تُمَيز تمور بريدة، والتي سترد للسوق في الأيام القادمة، وهو ما يعد فرصة كبرى لشراء المستهلكين والتجار على حد سواء.