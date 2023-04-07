لجنة المحامين بمكة تنظم أمسية قانونية وتكرّم أصحاب المبادرات لخدمة المهنة

وتفصيلاً، رحب رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة المحامي خالد بن سامي أبو راشد ونائبه المحامي يوسف بن هاني المدني بأعضاء اللجنة وبالمحامين والمحاميات الذين أسعدونا بتلبية الدعوة لحضور الأمسية القانونية الرمضانية، وتشرفت اللجنة بحضور المشرف العام على الأمانة العامة بالهيئة السعودية للمحامين الدكتور علاء ناجي ومساعد الأمين العام عبدالعزيز الجفير.