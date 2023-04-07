لجنة المحامين بمكة تنظم أمسية قانونية وتكرّم أصحاب المبادرات لخدمة المهنة

نظمت لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة الأمسية القانونية الرمضانية، بحضور المشرف العام على الأمانة العامة بالهيئة السعودية للمحامين الدكتور علاء ناجي ومساعد الأمين العام عبدالعزيز الجفير وعدد من المحامين والمحاميات في إحدى قاعات جدة الكبرى .
وتفصيلاً، رحب رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة المحامي خالد بن سامي أبو راشد ونائبه المحامي يوسف بن هاني المدني بأعضاء اللجنة وبالمحامين والمحاميات الذين أسعدونا بتلبية الدعوة لحضور الأمسية القانونية الرمضانية، وتشرفت اللجنة بحضور المشرف العام على الأمانة العامة بالهيئة السعودية للمحامين الدكتور علاء ناجي ومساعد الأمين العام عبدالعزيز الجفير.
وأكدت اللجنة على حرصها الدائم لمتابعة جميع الاقتراحات المقدمة من قبل المحامين التي تخدم مهنة المحاماة وأعضاء الهيئة السعودية للمحامين وتعزيز أواصر التواصل المهني بين الزملاء والزميلات بكافة المجالات ودعمهم لإنجاح قطاع المحاماة وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله .
وفي ختام الأمسية، كرمت اللجنة أعضاء المبادرات المعتمدين لدى لجنة منطقة مكة المكرمة (وهم مبادرة تكوين ومبادرة الرسالة القانونية ومبادرة أصحاب القانون ومبادرة ترحال القانوني ومبادرة الساحة القانونية) تقديراً لجهودهم في خدمة المهنة والزملاء و تعاونهم المميز. كما ناقشت اللجنة الخدمات والجهود التي تبذلها لخدمة المهنة والرقي بها.