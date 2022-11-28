"البلوي": حائل ونجران توأمان في الجغرافيا والفنون الشعبية.. و"الدرع العربي" و"الرف العربي" توأما المنطقتين

وعن أبرز المواقع الأثرية بحائل، قال "البلوي" إن حائل تعد من أقدم المناطق التي استوطنها الإنسان في العصر الحجري القديم، ومن ذلك في مرحلة الصناعات الألدوانية التي يعود تاريخها إلى أكثر من مليون سنة، ومن أبرز مواقعها الأثرية "جبة" المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2015م. كما يوجد فيها رسم لأقدم عجلة في التاريخ، ويوجد بها أكثر من 5431 نقشاً بالقلم الثمودي، وموقع الشويمس، وهو مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2015م، ومدينة فيد التاريخية المدينة الإسلامية المتكاملة، والتي تعد محطة رئيسة على درب زبيدة، وكذلك الحائط (فدك) التي تحتوي على آثار إسلامية.