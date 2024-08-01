اللوحة لم تمنعهم.. الشاحنات تواصل سيرها على طريق "عنان- الرين"

يعتبر طريق "عنان- الرين" هو الرابط بين محافظتي القويعية والرين بمسافة 55 كيلومتر تقريباً بمسار واحد، ويخدم عديد القرى والمراكز والعابرين سواء باتجاه طريق "الرياض- الطائف" السريع شمالاً أو جنوباً باتجاه طريق "الرين- بيشة".
ويشهد كثافة مرورية خلال أوقات الدراسة وخلال فترة الإجازات الرسمية.
وشهد ذات الطريق خلال السنوات الماضية حوادث مرورية أليمة البعض منها أطرافها شاحنات راح ضحيتها عديد من الوفيات.
وعلى الرغم من لوحة منع دخول الشاحنات قطعياً التي وُضِعت مؤخراً، إلا أن الشاحنات ما زالت تواصل سيرها، مع استمرار تهورها ومزاحمتها لعابري الطريق.