أعضاء متوفيين دماغياً تسهم في إنقاذ حياة 7 مواطنين من مرضى القصور العضوي النهائي

جاء ذلك بإجراء عملية زراعة قلب أنقذت حياة مواطن يبلغ من العمر 20 عاماً عانى مرض الفشل القلبي النهائي، كما تمّ إنقاذ حياة مواطن آخر يبلغ من العمر 61 عاماً وإنهاء معاناته من مرض الفشل الرئوي النهائي، وذلك بإجراء عملية زراعة رئة له، وتمّ إجراء عمليتَي زراعة كبد وزراعة كلى لمواطن آخر يبلغ من العمر 63 عاماً عانى مرضي القصور الكبدي، والقصور الكلوي النهائي، وجلسات الغسيل الدموي كان لها الدور في إنقاذ حياته بعد -مشيئة الله تعالى-، وتمّ إجراء عمليتَي زراعة كلى لمواطنين آخرين يبلغان من العمر 65 عاماً أنهت معاناتهما من مرض القصور الكلوي النهائي، وجلسات الغسيل الدموي، إضافة إلى إجراء عملية زراعة كبد أخرى لمواطنة تبلغ من العمر 53 عاماً كانت تعاني مرض القصور الكبدي النهائي.