بملايين الريالات.. "نزاهة" تطيح بـ17 متهمًا في قضايا فساد ورشى

القضية الثانية:

القبض على مواطن لحظة استلامه مبلغ (85.000) خمسة وثمانين ألف ريال من أصل مبلغ (110.000) مئة وعشرة آلاف ريال مقابل إلغاء قرار إزالة صادر على أرض زراعية لعدم وجود صك ملكية لها، ومن خلال التحقيقات ثبت حصول موظفين اثنين يعملان بأمانة ذات المنطقة "تم إيقافهما" على مبالغ مالية مقابل إيقاف قرارات الإزالة.