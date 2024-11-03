جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطرح وظائف أكاديمية بدرجة معيد في كلياتها

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية- عن طرح (25) وظيفة أكاديمية بدرجة (معيد)، والتي ترغب بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة في عدد من الكليات، وسيكون التقديم لمدة (6) أيام، اعتبارًا من يوم (الخميس) بتاريخ 05/ 05/ 1446هـ الموافق 07/ 11/ 2024م، من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا من يوم (الثلاثاء) بتاريخ 10/ 05/ 1446هـ الموافق 12/ 11/ 2024م؛ وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني فقط: https://www.iau.edu.sa.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن الجامعة -ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية- طرحت (25) وظيفة أكاديمية بدرجة (معيد) في عدد من كليات الجامعة، وهي كلية الطب، وكلية التمريض، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العمارة والتخطيط، وكلية الهندسة، وكلية إدارة الأعمال، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، ومعهد الأبحاث والاستشارات الطبية.
ولفت د.اليوسف، إلى أنه يُشترط لشَغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بمعدل لا يقل عن تقدير جيد جدًّا بطريقة الدراسة بانتظام (مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قِبَل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم)، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي؛ فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير يعادل على الأقل جيد جدًّا إن وجد، وألا يتجاوز العمر وقت التقديم (28) سنة.
وأضاف "اليوسف": "من ضمن الشروط أن يرفق المتقدم على الأقل رسالتي توصية (ذات علاقة بطلب التعيين) من أعضاء هيئة تدريس قد أشرفوا على تدريسه في مرحلة البكالوريوس، وأن يجتاز المتطلبات والشروط الخاصة بالقسم (الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية والحصول على درجة (6) في اختبار IELTS أو ما يعادلها في TOEFL)، وألا يكون على رأس عمل في وظيفة حكومية رسمية، وإذا ثبت غير ذلك سوف يتم استبعاد الطلب، كما يجب على المتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية".
وأشار الدكتور اليوسف، إلى أهمية الاطلاع على التعليمات التالية، وهي: أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًّا، وعلى المتقدم الاطلاع أولًا على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم، يتم تعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.
وشدد على أهمية مطابقة المعلومات، وأن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابِقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًّا.