جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطرح وظائف أكاديمية بدرجة معيد في كلياتها

ولفت د.اليوسف، إلى أنه يُشترط لشَغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بمعدل لا يقل عن تقدير جيد جدًّا بطريقة الدراسة بانتظام (مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قِبَل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم)، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي؛ فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير يعادل على الأقل جيد جدًّا إن وجد، وألا يتجاوز العمر وقت التقديم (28) سنة.