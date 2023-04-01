زامبيا.. تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في لوساكا

وخلال حفل التدشين الذي أُقيم في مقر سفارة المملكة بالعاصمة لوساكا، أوضح مساعد الملحق الديني أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج يصل إلى 25000 مسلم ومسلمة طوال شهر رمضان المبارك، لافتاً النظر إلى أن هذا البرنامج جزءٌ من البرامج التي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بإقامتها خلال الشهر المبارك في عددٍ من دول العالم ومنها جمهورية زامبيا.